В Естонії одностатеві пари можуть одружуватися з Нового року

В Естонії одностатеві пари отримали можливість подати заяву на одруження з 1 січня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Естонія стала першою країною колишнього Радянського Союзу, яка легалізувала одностатеві шлюби. У червні Рійгікогу – парламент Естонії - проголосував за таке рішення.

Активізації зусиль, спрямованих на узаконення одностатевих шлюбів, сприяла перемога на виборах прем'єрки Каї Каллас у лютому.

Закон набув чинності в понеділок, 1 січня, і з Нового року одностатеві пари зможуть реєструвати свої шлюбні заяви онлайн.

Сприйняття одностатевих шлюбів за останні роки змінилося в цій переважно нерелігійній країні з населенням 1,3 мільйона осіб.

В опитуванні, проведеному цього року Естонським центром з прав людини, 53% естонців підтримали одностатеві шлюби. Десять років тому таких було лише 34%.

Цивільні партнерства були юридично визнані в Естонії з 2013 року.

Гомосексуальність була декриміналізована в 1991 році, коли Естонія вийшла з-під радянської влади. Однак дискримінація і насильство продовжують існувати у країні.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Європейський суд з прав людини заявив, що Польща порушила право на повагу до приватного життя, не надавши юридичного визнання одностатевим парам.