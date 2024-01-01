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В Грузию теперь запрещено импортировать авто, изготовленные до 2013 года

Понедельник, 1 января 2024, 17:57

Импорт в Грузию автомобилей, изготовленных до 2013 года, отныне запрещен – соответствующая норма вступила в силу с 1 января 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил грузинский проект SOVA.

Ранее премьер Грузии Иракли Гарибашвили объяснял, что причиной принятия такого требования стала высокая степень загрязнения воздуха.

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Гарибашвили отмечал, что Грузия несколько лет вводит ограничения на топливо и в страну поступает топливо стандарта Euro-5. 

"Это напрямую связано с улучшением качества воздуха, и это положительно сказывается на здоровье населения. Мы обсудили и приняли решение ввести в стране стандарт Euro-5 для автомобилей. На практике это означает, что импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, будет ограничен", – объяснял премьер.

Новое требование не коснется автомобилей выпуска до 2013 года, которые уже находятся в стране. А также – транспортных средств, которые въезжают в Грузию с целью транзита или реэкспорта.

Напомним, в прошлом году в ЕС одобрили новую позицию по регламенту утверждения нового экологического стандарта транспортных средств "Евро-7" – он в 2025 году должен прийти на смену "Евро-6", который будет действовать с 2025-го.

Эту позицию поддержали Франция и Италия – одни из ведущих производителей авто в ЕС. Зато Германия, при влиянии которой был принят предыдущий компромисс по выбросам, выступила против.

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Грузия ЕвроЖизнь