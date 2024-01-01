В Грузию теперь запрещено импортировать авто, изготовленные до 2013 года

Импорт в Грузию автомобилей, изготовленных до 2013 года, отныне запрещен – соответствующая норма вступила в силу с 1 января 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил грузинский проект SOVA.

Ранее премьер Грузии Иракли Гарибашвили объяснял, что причиной принятия такого требования стала высокая степень загрязнения воздуха.

Гарибашвили отмечал, что Грузия несколько лет вводит ограничения на топливо и в страну поступает топливо стандарта Euro-5.

"Это напрямую связано с улучшением качества воздуха, и это положительно сказывается на здоровье населения. Мы обсудили и приняли решение ввести в стране стандарт Euro-5 для автомобилей. На практике это означает, что импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года, будет ограничен", – объяснял премьер.

Новое требование не коснется автомобилей выпуска до 2013 года, которые уже находятся в стране. А также – транспортных средств, которые въезжают в Грузию с целью транзита или реэкспорта.

Напомним, в прошлом году в ЕС одобрили новую позицию по регламенту утверждения нового экологического стандарта транспортных средств "Евро-7" – он в 2025 году должен прийти на смену "Евро-6", который будет действовать с 2025-го.

Эту позицию поддержали Франция и Италия – одни из ведущих производителей авто в ЕС. Зато Германия, при влиянии которой был принят предыдущий компромисс по выбросам, выступила против.