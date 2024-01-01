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В Грузію тепер заборонено імпортувати авто, виготовлені до 2013 року

Понеділок, 1 січня 2024, 17:57

Імпорт до Грузії автомобілів, виготовлених до 2013 року, відтепер заборонений – відповідна норма набула чинності з 1 січня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив грузинський проєкт SOVA.

Раніше прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі пояснював, що причиною ухвалення такої вимоги став високий ступінь забруднення повітря.

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Гарібашвілі зазначав, що Грузія кілька років запроваджує обмеження на пальне і в країну надходить пальне стандарту Euro-5. 

"Це безпосередньо пов'язано з поліпшенням якості повітря, і це позитивно позначається на здоров'ї населення. Ми обговорили й ухвалили рішення запровадити в країні стандарт Euro-5 для автомобілів. На практиці це означає, що імпорт автомобілів, випущених до 2013 року, буде обмежено", – пояснював прем'єр.

Нова вимога не торкнеться автомобілів випуску до 2013 року, які вже перебувають у країні. А також – транспортних засобів, які в'їжджають до Грузії з метою транзиту або реекспорту.

Нагадаємо, торік у ЄС схвалили нову позицію щодо регламенту затвердження нового екологічного стандарту транспортних засобів "Євро-7" – він у 2025 році має прийти на зміну "Євро-6", що діятиме з 2025-го.

Цю позицію підтримали Франція та Італія – одні з провідних виробників авто в ЄС. Натомість Німеччина, за впливу якої було ухвалено попередній компроміс щодо викидів, виступила проти.

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