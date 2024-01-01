В Грузію тепер заборонено імпортувати авто, виготовлені до 2013 року

Імпорт до Грузії автомобілів, виготовлених до 2013 року, відтепер заборонений – відповідна норма набула чинності з 1 січня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив грузинський проєкт SOVA.

Раніше прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі пояснював, що причиною ухвалення такої вимоги став високий ступінь забруднення повітря.

Гарібашвілі зазначав, що Грузія кілька років запроваджує обмеження на пальне і в країну надходить пальне стандарту Euro-5.

"Це безпосередньо пов'язано з поліпшенням якості повітря, і це позитивно позначається на здоров'ї населення. Ми обговорили й ухвалили рішення запровадити в країні стандарт Euro-5 для автомобілів. На практиці це означає, що імпорт автомобілів, випущених до 2013 року, буде обмежено", – пояснював прем'єр.

Нова вимога не торкнеться автомобілів випуску до 2013 року, які вже перебувають у країні. А також – транспортних засобів, які в'їжджають до Грузії з метою транзиту або реекспорту.

Нагадаємо, торік у ЄС схвалили нову позицію щодо регламенту затвердження нового екологічного стандарту транспортних засобів "Євро-7" – він у 2025 році має прийти на зміну "Євро-6", що діятиме з 2025-го.

Цю позицію підтримали Франція та Італія – одні з провідних виробників авто в ЄС. Натомість Німеччина, за впливу якої було ухвалено попередній компроміс щодо викидів, виступила проти.