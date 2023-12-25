В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" для Украины не будет слова "заверения"

В офисе президента Украины утверждают, что в гарантиях безопасности, которые Украина надеется получить от западных стран, не будет слова "заверения".

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

"Мы называем это "гарантии". И будем делать так, чтобы наши партнеры тоже приняли это слово. Мы помним о Будапештском меморандуме, где тоже сначала речь шла о гарантиях, а потом... Слова "заверения" точно не будет ни в одном из наших документов", – отметил он.

Заместитель главы ОПУ отметил, что хорошая динамика наблюдается в переговорах с Великобританией, с которой, по его словам, состоялся "очень предметный" разговор.

"Опять же, не могу вам раскрывать содержание, но Великобритания на хорошем треке, так же как, в принципе, мы открыли переговоры со всеми странами "Большой семерки", – указал Жовква.

Представитель офиса президента подчеркнул, что Киев хочет, чтобы это был юридически обязывающий документ и проходил соответствующие процедуры утверждения в каждой из стран.

"Процесс идет, нам гарантии нужны как можно быстрее, но здесь должен быть баланс между скоростью подписания и содержанием самого документа... Нам точно не нужен еще один или еще семь Будапештских меморандумов. К сожалению, этот документ не сработал ни во время агрессии России против Украины в 2014 году, ни во время полномасштабной агрессии России в 2022 году", – резюмировал Жовква.

На прошлой неделе в четверг Украина и Германия провели четвертый раунд консультаций по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Ранее Украина провела второй раунд консультаций по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Киеву с Великобританией.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от ЕС сигналы об отсутствии проблем в переговорах по двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" между ЕС и Украиной в продолжение декларации G7.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние соглашения с государствами, которые согласятся с предоставлением обязательств по обеспечению безопасности, будут подписаны позже.