Немецкие машинисты начали трехдневную забастовку, значительно сократив железнодорожное движение

Немецкий профсоюз машинистов GDL начал основную забастовку рано утром в среду, после того как во вторник вечером на улицу вышли машинисты грузовых поездов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Забастовки продлятся до вечера пятницы, что заставит национального железнодорожного оператора Deutsche Bahn работать по сокращенному графику.

Компания заявила, что забастовка повлияет на планы путешествий миллионов людей, и призвала пассажиров отменить или отложить все второстепенные поездки.

GDL требует сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю для посменных работников, а также повышения зарплаты на 555 евро в месяц и единовременной компенсации инфляции в размере 3 тысяч евро.

Deutsche Bahn предложила гибкий график работы, но отказалась сократить его без снижения заработной платы.

Общенациональные железнодорожные забастовки происходят на фоне экономических проблем, с которыми столкнулась Германия в этом году, из-за слабых макроэкономических показателей, высоких процентных ставок и растущей критики коалиционного правительства.

На этой неделе протесты фермеров, вызванные гневом из-за запланированного сокращения субсидий, усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чье правительство пытается принять бюджет на 2024 год.

Председатель немецкой ассоциации фермеров DBV пообещал усилить протесты в среду после того, как колонны тракторов и грузовиков заблокировали автодороги по всей стране в начале этой недели.

Ранее сообщалось, что немецкий профсоюз машинистов GDL через суд добился права на проведение новой забастовки.

Во время предыдущих забастовок GDL в 2023 году приходилось отменять около 80% поездов дальнего следования, а в отдельных федеральных землях движение фактически прекратилось.