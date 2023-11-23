Итальянский министр попал в скандал: по его требованию остановили скоростной поезд

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджа попал в скандал, когда по его требованию остановили скоростной поезд, чтобы он вышел, как утверждает, на работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Во вторник вечером Лоллобриджа с несколькими работниками своего министерства ехали региональным скоростным поездом из Рима в город Кайвано. Но поезд, который и без того задерживался на час, начал отставать от графика еще больше, когда из-за технических проблем со скоростной колеи перешел на обычную.

После этого, по данным Il Fatto Quotidiano, Лоллобриджа подошел к кондуктору поезда, сказав, что является министром и его ждут на станции Кайвано. "Мне нужно выйти... Что мы можем сделать, чтобы сойти с поезда?" – добавил он.

Железнодорожники связались с центром координации движения поездов и получили разрешение на экстренную остановку поезда.

Когда о случае стало публично известно, действия министра – а также сводного брата премьер-министра Италии Джорджии Мелони – вызвали критику оппозиции. К примеру, бывший глава итальянского правительства Маттео Ренци заявил о "злоупотреблении властью" со стороны Лоллобриджи.

"Если информация подтвердится, то будем требовать в парламенте отставки Лоллобриджи", – добавил лидер оппозиционной Демократической партии Италии.

Итальянский железнодорожный перевозчик Trenitalia позже заявил, что экстренная остановка поезда из-за отставания графика предусмотрена регламентом ЕС и что ею могли воспользоваться все пассажиры рейса, на котором был министр. Правда, в Trenitalia не уточнили, сделали бы остановку по требованию любого другого пассажира.

Сам Лоллобриджа в четверг выразил убеждение, что действовал "в рамках законности и нормальности", а также "в интересах государства и для того, чтобы представлять его в Кайвано", и в отставку уходить не будет.

"Я сошел с поезда не для того, чтобы поехать в отпуск или навестить семью, а для того, чтобы пойти и выполнять свою работу", – повторил он.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони разошлась со своим многолетним партнером, журналистом Андреа Джамбруно, которого недавно защищала после его скандальных высказываний об изнасиловании.