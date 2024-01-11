Глава МИД Германии: Европа обеспокоена напряженностью между Китаем и Филиппинами

Европа обеспокоена развитием событий в Южнокитайском море, где в последнее время обострилась напряженность между Филиппинами и Китаем.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая находится с визитом на Филиппинах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Инциденты последних месяцев, когда китайская береговая охрана использовала лазеры и водометы против филиппинских судов поставок, и даже произошедшие столкновения вызывают беспокойство у нас в Европе", – заявила Бербок на брифинге после встречи с филиппинским коллегой Энрике Манало в Маниле.

Рискованные маневры китайских судов в море нарушают экономические права и возможности других стран и ставят под сомнение свободу судоходства, которая закреплена в международном праве, сказала Бербок.

В преддверии своего визита в Филиппин Барбок заявила, что свобода судоходных маршрутов и безопасность цепей поставок "поставлены на карту" в условиях все более напористого Китая. Она также указала на стратегическое значение Юго-Восточной Азии, с которой Германия имеет тесные экономические связи.

Китай, который претендует почти на всю акваторию Южнокитайского моря, в последние годы прибегает ко все более агрессивным действиям в этом регионе.

Эта территория является предметом спора между Китаем и Филиппинами на протяжении десятилетий. Помимо геополитических вопросов, спор касается рыболовных угодий, сырья (нефти и природного газа), а также безопасности морских путей.

В 2016 году международный суд в Гааге признал незаконными претензии Китая на 90% Южно-Китайского моря, но Пекин не признает это решение.

Зато в последние годы Китай построил на подводных рифах в спорных водах несколько искусственных островов с военными объектами.

В декабре береговая охрана Филиппин направила корабли в Южно-Китайское море после того, как заметила "тревожное" увеличение количества китайских кораблей возле рифа в пределах своей исключительной экономической зоны.

Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань также имеют претензии на 3,5 миллиона квадратных километров морской акватории, которая считается богатой на природные ресурсы.

Как сообщает dpa, Бербок 11 января начинает двухдневный визит в Юго-Восточную Азию с первой остановкой на Филиппинах.

Глава немецкого МИД стремится разобраться в территориальных спорах в Южнокитайском море на фоне все более агрессивной политики Китая.

Перед этим Бербок находилась с визитом на Ближнем Востоке. В частности, она заявила, что поддерживаемое Ираном ливанское радикальное движение "Хезболла" и хуситы должны прекратить опасную "игру с огнем" на Ближнем Востоке.

Также она подчеркивала, что сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам.