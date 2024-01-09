Бербок: Сектор Газы и Западный берег реки Иордан принадлежат палестинцам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на том, что сектор Газы и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам.

Заявление главы немецкого МИД приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

После встречи со своим египетским коллегой в Каире Бербок отметила, что той же позиции придерживаются и в Египте.

По ее словам, палестинцы не должны быть вытеснены с этих территорий.

После окончания войны международное сообщество будет нести ответственность за обеспечение безопасности в секторе Газы, сказала она.

"Израильская армия должна делать больше для защиты гражданского населения в Газе. Страдания стольких невинных палестинцев не могут так продолжаться", – подчеркнула также Бербок.

Бербок также в очередной раз высказалась в поддержку решения о создании двух государств между Израилем и Палестиной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложения некоторых израильских министров и законодателей по выселению палестинцев из Газы "безответственными" и "провокационными" и заявил, что ООН должна играть "решающую роль" в расселении перемещенных лиц.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.