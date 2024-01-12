Укр Рус Eng

США с союзниками нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Видео
Пятница, 12 января 2024, 07:02

В ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Удары наносились, чтобы ограничить способность хуситов атаковать на американские и международные суда в Красном море.

Удары союзников были направлены на радарные системы, системы противовоздушной обороны, а также места хранения и запуска дронов, крылатых и баллистических ракет.

Президент США Джо Байден в опубликованном пресс-службой Белого дома заявление подтвердил факт нанесения ударов по позициям хуситов в Йемене.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые использовались повстанцами-хуситами для угрозы свободе судоходства на одном из наиболее важных водных путей мира", – отметил Байден.

По его словам, эти удары стали прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с применением противокорабельных баллистических ракет.

Байден добавил, что и в дальнейшем без колебаний будет принимать ответные меры, если это будет необходимо.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по позициям хуситов именно в Йемене, несмотря на риск региональной эскалации.

Во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Ближний Восток