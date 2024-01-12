США с союзниками нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

В ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Удары наносились, чтобы ограничить способность хуситов атаковать на американские и международные суда в Красном море.

Удары союзников были направлены на радарные системы, системы противовоздушной обороны, а также места хранения и запуска дронов, крылатых и баллистических ракет.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

Президент США Джо Байден в опубликованном пресс-службой Белого дома заявление подтвердил факт нанесения ударов по позициям хуситов в Йемене.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые использовались повстанцами-хуситами для угрозы свободе судоходства на одном из наиболее важных водных путей мира", – отметил Байден.

По его словам, эти удары стали прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с применением противокорабельных баллистических ракет.

Байден добавил, что и в дальнейшем без колебаний будет принимать ответные меры, если это будет необходимо.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по позициям хуситов именно в Йемене, несмотря на риск региональной эскалации.

Во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.