США с союзниками нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

В ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Удары наносились, чтобы ограничить способность хуситов атаковать на американские и международные суда в Красном море.

Удары союзников были направлены на радарные системы, системы противовоздушной обороны, а также места хранения и запуска дронов, крылатых и баллистических ракет.

