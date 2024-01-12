Варшава отреагировала на заявления России о задержании "польского шпиона"

В МИД Польши назвали фейковыми новостями заявления Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) о задержании сотрудника стратегического предприятия, который якобы передавал информацию польским спецслужбам.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии порталу Onet заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

В пятницу российское информационное агентство "Интерфакс", ссылаясь на коммюнике ФСБ, опубликовало новость о том, что сотрудник одного из предприятий Пензенской области, расположенного в центре европейской части России, был задержан за сотрудничество с польскими спецслужбами.

Согласно коммюнике ФСБ, предприятие имеет статус "особого значения – это обозначение используется для специальных или военных районов, предприятий и организаций, которые не могут работать без дополнительных мер безопасности и находятся под охраной ФСБ, а их помещения и персонал должны проходить специальную проверку.

"Россия является государством-агрессором, а Путин преследуется Международным уголовным судом. Поэтому любая информация, предоставляемая российской стороной в ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия, чтобы поддержать Украину экономически, социально или военно, должна расцениваться как фейковые новости", – сказал Шейна, реагируя на сообщения.

"Это информационная война между демократическим миром и террористическим миром", – добавил он.

В начале недели в Польше предъявили обвинение в ведении шпионской деятельности в пользу иностранной разведки гражданке Беларуси, которую задержали в конце 2023 года.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Также в декабре суд польского Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.