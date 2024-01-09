У Польщі громадянці Білорусі висунули звинувачення у шпигунстві

У Польщі висунули звинувачення у веденні шпигунської діяльності на користь іноземної розвідки громадянці Білорусі, яку затримали наприкінці 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Громадянку Білорусі затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки 20 грудня.

Жінку звинуватили в тому, що вона передавала КДБ Білорусі інформацію про білоруську діаспору в Польщі, а також про організації, що об'єднують білорусів і поляків білоруської національності.

Згідно з висновками слідства, затримана передавала дані протягом кількох місяців.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд вирішив тимчасово заарештувати жінку на три місяці.

Раніше стало відомо, що співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Також у грудні суд польського Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.