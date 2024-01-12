Зеленский и Сунак рассказали, что гарантирует Украине британское соглашение в случае нового нападения РФ

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский уточнили детали двустороннего соглашения по безопасности между нашими странами, в том числе в части возможного нового нападения России.

Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве 12 января после подписания соглашения, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сунак объяснил суть обязательств по безопасности, предусмотренных соглашением.

"Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной", – сказал Сунак.

Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.

"В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – заявил Риши Сунак.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны уточнил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.

"Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению", – сказал Зеленский.

"Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", – добавил он.

Обновлено: Согласно опубликованному тексту соглашения, "в случае вооруженного нападения России на Украину, по запросу любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".

Как сообщалось, Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Также Сунак сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.