Президент Румынии и Зеленский обсудили приоритеты на 2024 год

Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский провели "стратегический" разговор и согласовали приоритеты в сотрудничестве на 2024 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом кратко сообщил Клаус Йоханнис.

Президент Румынии рассказал, что разговор с Зеленским был "очень хорошим" и подробным.

Today I had a very good in-depth 📞 talk with President @ZelenskyyUa. We discussed the security situation, further multilevel support for UA & bilateral priorities for 2024, including our joint work to develop a solid 🇷🇴-🇺🇦 #StrategicPartnership & our continued pragmatic agenda. January 9, 2024

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью, дальнейшую поддержку Украины на разных уровнях и двусторонние приоритеты на 2024 год, в том числе нашу совместную работу для развития прочного стратегического партнерства Румынии и Украины и реализации прагматической повестки дня", – отметил он.

Украинская сторона пока не сообщала о разговоре.

Как известно, за прошлый год особенно возросла роль Румынии как транзитного государства для украинского экспорта.

10 сентября президент Украины прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны, тогда Киев и Бухарест подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах.

Зеленский по итогам переговоров намекнул, что Румыния согласилась помочь с потребностями артиллерии и ПВО.