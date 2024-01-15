Британия направит 20 тысяч военных для учений НАТО в Европе

Великобритания отправит 20 тысяч военнослужащих для участия в крупных учениях НАТО в Европе в первой половине этого года, а также военные корабли и истребители.

Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Развертывание для учений Steadfast Defender 24 охватит 16 тысяч британских военнослужащих, которые будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь, авианосную ударную группу и истребители F35B Lightning и самолеты-разведчики.

"Сегодня я могу объявить, что Великобритания отправит около 20 тысяч военнослужащих для участия в одном из крупнейших развертываний НАТО со времен холодной войны", – заявил министр обороны Грант Шаппс в речи, которая была опубликована на сайте Минобороны Британии и которую министр произнесет позже в понедельник в Ланкастер-хаусе.

"Во время учений наши военные объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, предоставляя жизненно важные гарантии против путинской угрозы", – отметил Шаппс, говоря об учениях.

В сентябре стало известно, что на 2024 год НАТО готовит крупнейшие совместные командно-штабные учения со времен холодной войны, в которых примут участие более 40 тысяч военнослужащих. Их цель – отработать отражение Альянсом российской агрессии против одного из своих членов.

Напомним, 12 января во время визита в Киев премьер-министр Риши Сунак объявил, что Великобритания увеличит свою поддержку Украине в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Во время визита Сунака также состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Это соглашение по безопасности стало первым среди тех, которые Украина надеется заключить со своими партнерами.

Подробно о важности соглашения в статье: Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа