Британія направить 20 тисяч військових для навчань НАТО у Європі

Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для участі у великих навчаннях НАТО в Європі в першій половині цього року, а також військові кораблі і винищувачі.

Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Розгортання для навчань Steadfast Defender 24 охопить 16 тисяч британських військовослужбовців, які будуть базуватися в Східній Європі з лютого по червень, авіаносну ударну групу і винищувачі F35B Lightning та літаки-розвідники.

"Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія відправить близько 20 тисяч військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів холодної війни", – заявив міністр оборони Грант Шаппс у промові, яка була опублікована на сайті Міноборони Британії та яку міністр виголосить пізніше в понеділок у Ланкастер-хаусі.

"Під час навчань наші військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, надаючи життєво важливі гарантії проти путінської загрози", – зазначив Шаппс, говорячи про навчання.

У вересні стало відомо, що на 2024 рік НАТО готує найбільші спільні командно-штабні навчання з часів холодної війни, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Їхня мета – відпрацювати відбиття Альянсом російської агресії проти одного зі своїх членів.

Нагадаємо, 12 січня під час візиту до Києва прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія збільшить свою підтримку Україні в наступному фінансовому році до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Під час візиту Сунака також відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Ця безпекова угода стала першою серед тих, які Україна сподівається укласти зі своїми партнерами.

Детально про важливість угоди у статті: Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога