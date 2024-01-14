Китай не участвовал во встрече по "формуле мира" в Давосе

Представителя Китая не было среди участников четвертой встречи советников по нацбезопасности по украинской "формуле мира" в воскресенье в Давосе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как ранее сообщили в ОПУ, среди участников давосской встречи 14 января – 81 страна и международная организация, однако Китая среди них не было, несмотря на то, что Пекин получил приглашение. Отсутствие Китая "ЕП" подтвердили два источника.

По данным источника "Европейской правды", местом очередной встречи по "формуле мира" умышленно выбрали Давос для того, чтобы она проходила в месте, где представители Китая и без того сейчас находятся – в Давосе в эти дни проходит Всемирный экономический форум. Однако Пекин отказался от участия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии на вопрос "Европейской правды" по поводу участников встречи заявил, что страны Запада и Глобального Юга принимают активное участие.

"У нас растет количество участников – уже более 80 стран и международных организаций, в предыдущей встрече на Мальте было 66", – отметил он, подчеркнув, что "очень много стран высказывают свое мнение, особенно Глобального Юга".

Из четырех встреч по "формуле мира" представитель Китая участвовал в одной – которая прошла в начале августа прошлого года в Джидде. Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба называл участие Китая "суперпрорывом".

На следующей встрече, прошедшей осенью на Мальте, Китай не присутствовал. В ОПУ объяснили это "несовпадением графиков".

О важности участия Китая читайте в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны