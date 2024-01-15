Возле Йемена ракета попала в коммерческое судно

В результате ракетной атаки 15 января было повреждено судно в Аденском заливе вблизи Йемена, где базируются повстанцы-хуситы, которые не раз обстреливали торговые корабли в районе.

Об этом сообщил Центр координации морских торговых операций Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO), пишет "Европейская правда".

Утверждается, что ракетная атака произошла примерно в 177 километрах от йеменского города Аден. Капитан корабля сообщил, что "левый борт судна был поражен сверху ракетой".

В UKTMO не уточнили тип судна и не привели других подробностей инцидента.

В комментарии AP морские страховые фирмы Ambrey и Dryad Global указали, что речь идет о балкере Eagle Gibraltar, который плывет под флагом Маршалловых островов. Судно принадлежит компании Eagle Bulk, базирующейся в американском Стэмфорде.

Хуситы пока не взяли ответственности за атаку, хотя ранее уже обстреливали ракетами суда в этом районе.

Накануне американские военные заявили, что один из их истребителей накануне сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную боевиками.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден заявил, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы Йемена несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.