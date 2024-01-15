Румынские перевозчики и фермеры продолжают протест во многих городах

Румынские перевозчики и фермеры, которые стихийно к ним присоединились, продолжают протестовать шестой день подряд и серьезно затрудняют движение.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

К протесту привлечены около 4500 грузовиков, тракторов и другой техники. На кольцевой дороге Бухареста, как сообщают, движение почти парализовано. Некоторые протестующие приехали в столицу из других регионов.

Местами на въездах в города полиция фильтрует транспорт и не пропускает протестующих. Так, возле Тимишоары колонну фермеров, по их словам, не пустили дальше с аргументом, что их техника предназначена для сельскохозяйственной деятельности, а не организованного перемещения по крупным магистралям.

В южном городе Крайова протестующие заблокировали основной въезд в город после того, как их с транспортом не пропустили. Городские таксисты заявили, что присоединяются к акции.

В Бая-Маре, недалеко от границы с Черновицкой областью, протестующие едут в городе медленной колонной из десяток грузовиков и почти парализовали движение на своем маршруте.

Десятки фур протестующих стоят возле таможенного пункта Недлак на границе с Венгрией.

В городе Сибиу, что в центрально-западной части страны, с 12 часов едут колонной из около 80 машин.

Протесты проходят также в Александрии, Сучаве, городе Тыргу-Муреш и приграничном с Болгарией жудеце Долж.

Премьер Марчел Чолаку в понедельник поручил профильным ведомствам разработать проекты законов для реагирования на проблемы, на которые жалуются фермеры и перевозчики.

Среди прочего, фермеры хотят компенсаций за потери в результате засухи. Перевозчики озвучивают требования об ускорении процедуры прохождения границы, разрешение на незначительное превышение весовых лимитов, обеспечение "честной конкуренции", возмещение акцизного налога на топливо.

Также сообщается, что в связи с протестами за все их время открыто 24 уголовных производства, в частности за прямые призывы к насилию в чатах, где координируются участники акций.

В воскресенье румынские фермеры блокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

Напомним, протесты фермеров продолжаются также по всей Германии, в Берлин снова съехались тысячи тракторов.