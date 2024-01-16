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Европарламент будет голосовать за лишение Венгрии голоса в ЕС и расследование по ЕК

Вторник, 16 января 2024, 19:37

Большинство политических групп Европейского парламента согласовали текст резолюции по Венгрии, который предлагает призвать к лишению ее права голоса в Совете ЕС и расследованию размораживания Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Будапешта в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По согласию большинства депутатов Европарламента – социалистов, "зеленых", правоцентристской Европейской народной партии, либеральной Renew и "левых" – парламент в четверг, 18 января, будет голосовать за резолюцию по Венгрии.

Ее двумя ключевыми пунктами является призыв к Совету ЕС начать процесс лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7.2 Договора о ЕС и начало парламентского расследования по законности решения Еврокомиссии разморозить 10 миллиардов евро средств для Венгрии в декабре 2023 года – вплоть до иска в Суд ЕС.

"Мы также посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук", – сказал Euractiv один из ведущих участников переговоров по резолюции, евродепутат от "зеленых" Даниэль Фрейнд.

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Большинство законодателей ЕС заявляли, что решение Еврокомиссии выделить средства не основывалось на объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права, как утверждают исполнительные власти ЕС.

Считалось, что это была уступка Будапешта со стороны Брюсселя перед саммитом ЕС, на котором было принято историческое решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

По данным Euractiv, финальный проект резолюции может также содержать положение об объявлении вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен в случае, если исполнительный орган ЕС разморозит дальнейшие средства для Венгрии.

Напомним, на прошлой неделе депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановки определенных, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Но премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал наложить вето на любые решения, направленные на ограничение прав Венгрии в Европейском Союзе.

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