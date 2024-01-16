Фицо гарантирует Орбану иммунитет от наказания в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Будапеште с венгерским визави Виктором Орбаном 16 января пообещал ветировать любые решения, направленные на ограничение прав Венгрии в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SITA.

Фицо комментировал намерения Европейского парламента принять резолюции с критикой ситуации с верховенством права в Словакии и Венгрии, в частности намерения лишить последнюю права голоса в ЕС.

"Как премьер-министр Словакии, я бы никогда не согласился с тем, чтобы страну наказывали за то, что она борется за свой суверенитет и за свои национальные интересы", – подчеркнул словацкий премьер, добавив, что любое ограничение прав Венгрии требует согласия всех стран-членов ЕС.

"Я, Роберт Фицо, премьер-министр Словацкой Республики, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой на Венгрию, поскольку это противоречит моим взглядам на важность суверенитета и защиты национально-государственных интересов отдельных стран-членов ЕС", – подытожил Фицо.

На прошлой неделе депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру согласно части 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Петиция появилась после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, чтобы баллотироваться в Европарламент.

Это может усилить роль Орбана в ЕС: он временно будет председательствовать в Евросовете в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю.