В Европарламенте собрали подписи под петицией о лишении Венгрии голоса в Совете ЕС

Депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа 12 января сообщил, что собрал необходимые 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете Европейского Союза.

Этим он поделился в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Сарваамаа, его петицию поддержали 120 евродепутатов из разных политических групп и из "нескольких государств-членов".

"Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса… Дальше было бы очень важно оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании", – добавил он.

По мнению евродепутата, его предложения могут быть включены в резолюцию Европарламента по Венгрии, за которую депутаты будут голосовать на следующей неделе.

Сарвамаа предлагает применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Петиция появилась после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, чтобы баллотироваться в Европарламент.

Это может усилить роль Орбана в ЕС: он временно будет председательствовать в Евросовете в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю.

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