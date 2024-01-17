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Германия в новом пакете передала Украине боеприпасы и БПЛА

Среда, 17 января 2024, 13:59

Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставило Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

В новом пакете помощи от Германии Украина получит:

  • боеприпасы к танкам Leopard 1;
  • 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортеров;
  • материалы для разминирования;
  • 50 терминалов связи SatCom;
  • 5 автомобилей для пограничной службы;
  • 1840 боевых шлемов;
  • 500 светодиодных ламп;
  • 3 единицы автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
  • 16 грузовиков Zetros.

Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро.

4 января Германия в новом пакете передала Украине в частности ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder.

Напомним, в 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.

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