Германия в новом пакете передала Украине боеприпасы и БПЛА
Среда, 17 января 2024, 13:59
Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставило Украине.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте правительства ФРГ.
В новом пакете помощи от Германии Украина получит:
- боеприпасы к танкам Leopard 1;
- 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортеров;
- материалы для разминирования;
- 50 терминалов связи SatCom;
- 5 автомобилей для пограничной службы;
- 1840 боевых шлемов;
- 500 светодиодных ламп;
- 3 единицы автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
- 16 грузовиков Zetros.
Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро.
4 января Германия в новом пакете передала Украине в частности ракеты к IRIS-T SLM и БМП Marder.
Напомним, в 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.
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