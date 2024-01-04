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Германия в 2023 году одобрила поставки вооружений на рекордные 12,2 млрд

Четверг, 4 января 2024, 19:40

В 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро – именно на такую сумму выдало разрешений правительство в Берлине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на данные немецкого министерства экономики.

Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.

Второе место по объемам получения немецких вооружений заняла Норвегия.

В целом около 89% утвержденной стоимости экспорта (10,84 млрд евро) приходится на государства Евросоюза и НАТО или страны, приравненные к членам НАТО (в эту группу входят Япония, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия), а также Южная Корея, Сингапур и Украина.

Остальные объемы экспорта вооружений получили, в частности, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

27 декабря уже сообщалось, что объем экспорта немецких вооружений достиг исторического максимума за всю историю Германии, а правительство выдало разрешений на экспорт на 40% больше, чем в 2022 году, но называлась другая общая сумма – более 11,7 млрд евро. Это связано с тем, что предварительно опубликованные цифры еще не охватывали данные за вторую половину декабря.

Также сообщалось, что власти немецкого города Тройсдорф блокируют планы расширения производства оружия, нужного Украине.

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