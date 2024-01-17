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Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА

Середа, 17 січня 2024, 13:59

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті уряду ФРН.

В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:

  • боєприпаси до танків Leopard 1;
  • 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортерів;
  • матеріали для розмінування;
  • 50 терміналів зв’язку SatCom;
  • 5 автомобілів для прикордонної служби;
  • 1840 бойових шоломів;
  • 500 світлодіодних ламп;
  • 3 одиниці автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
  • 16 вантажівок Zetros.

Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

4 січня Німеччина у новому пакеті передала Україні зокрема ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder.

Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.

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