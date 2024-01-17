Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті уряду ФРН.

В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:

боєприпаси до танків Leopard 1;

25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

матеріали для розмінування;

50 терміналів зв’язку SatCom;

5 автомобілів для прикордонної служби;

1840 бойових шоломів;

500 світлодіодних ламп;

3 одиниці автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

16 вантажівок Zetros.

Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

4 січня Німеччина у новому пакеті передала Україні зокрема ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder.

Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.