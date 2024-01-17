Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА
Середа, 17 січня 2024, 13:59
Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку надав Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті уряду ФРН.
В новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримає:
- боєприпаси до танків Leopard 1;
- 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортерів;
- матеріали для розмінування;
- 50 терміналів зв’язку SatCom;
- 5 автомобілів для прикордонної служби;
- 1840 бойових шоломів;
- 500 світлодіодних ламп;
- 3 одиниці автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- 16 вантажівок Zetros.
Раніше повідомляли, що Німеччина у 2024 році надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.
4 січня Німеччина у новому пакеті передала Україні зокрема ракети до IRIS-T SLM і БМП Marder.
Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.
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