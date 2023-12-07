Планы Словакии ликвидировать Специальную прокуратуру вызывают беспокойство Брюсселя

Европейская комиссия направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в интервью изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

"Мы попросили словацкое правительство пока не продвигать запланированные поправки, и особенно не прибегать к ускоренной процедуре без надлежащих и тщательных консультаций с заинтересованными сторонами на национальном и европейском уровнях", – заявил Виганд.

Европейская прокуратура также выразила обеспокоенность по поводу шага правительства Роберта Фицо.

"На основе нашего предварительного анализа мы обеспокоены тем, что некоторые из предложенных поправок к словацкому уголовному кодексу больше не будут гарантировать, что преступления против бюджета ЕС будут наказываться эффективными, пропорциональными и сдерживающими уголовными санкциями в Словакии", – написала пресс-секретарь Прокуратуры ЕС Тине Холлевот в электронном письме изданию.

Противоречивые планы правительства Фицо вызвали возмущение со стороны оппозиции, а также президента Словакии Зузаны Чапутовой, которая назвала намерения "очень досадным и даже опасным вмешательством политической власти в кадровое обеспечение прокуратуры".

Бывший премьер-министр Словакии Эдуард Гегер на этой неделе даже прилетел в Брюссель, чтобы лично выразить свою обеспокоенность Еврокомиссии.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо представил законопроект о ликвидации Специальной прокуратуры, что вызвало обвинения в атаке на стандарты верховенства права в этом государстве-члене ЕС.

Согласно документу, правительство Фицо одобрило проект поправок, которые ликвидируют этот институт с 15 января.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Словакии работает над реформой уголовного кодекса, которая может сократить сроки пребывания в тюрьмах за коррупцию.