Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину

Словацкий парламент большинством голосов 16 января преодолел вето президента Зузаны Чапутовой и одобрил изменения в закон о конкуренции, которые передают полномочия на одобрение экспорта оружия Министерству обороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Поправки к закону о конкуренции предусматривали ряд изменений, в частности создание нового Министерства спорта и туризма Словакии. Чапутова заветировала их в начале января, сославшись на нарушение процедуры.

Одно из ключевых законодательных изменений касалось изменения порядка лицензирования экспорта оружия. Если раньше этим занималось Минэкономики Словакии с одобрения Министерства иностранных дел и разведки, то теперь соответствующие процедуры переходят только к Минобороны.

Президент Словакии утверждала, что Министерство обороны не имеет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия для международной репутации и безопасности страны.

Словацкая оппозиция в законодательных изменениях видит конфликт интересов, поскольку одно из ключевых оружейных предприятий страны, ZVS Holding, на 50% принадлежит Минобороны Словакии. В то же время это же предприятие уже имеет распланированные на следующие несколько лет заказы в Украину.

"Реальное влияние (поправки. – Ред.) будет заключаться в том, что никто не получит экспортную лицензию, если она не будет одобрена его бизнес-конкурентом и новым хозяином оружейной промышленности, министром обороны Робертом Калиняком", – заявила оппозиционный депутат Вероника Ремишова.

Как известно, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает военную помощь Украине, а также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО. В то же время он обещал не блокировать коммерческие поставки оружия Киеву словацкими компаниями.

До прихода Фицо к власти Словакия уже предоставила Украине военную помощь на 671 миллион евро, в том числе все 13 истребителей МиГ-29, единственную батарею ЗРК С-300, около 30 боевых машин пехоты БМП и 10 самоходных гаубиц Zuzana-2.