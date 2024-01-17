Парламент Словаччини дав Міноборони контроль над експортом зброї, зокрема в Україну

Словацький парламент більшістю голосів 16 січня подолав вето президентки Зузани Чапутової та схвалив зміни до закону про конкуренцію, які передають повноваження на схвалення експорту зброї Міністерству оборони.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Поправки до закону про конкуренцію передбачали низку змін, зокрема створення нового Міністерства спорту й туризму Словаччини. Чапутова заветувала їх на початку січня, пославшись на порушення процедури.

Одна з ключових законодавчих змін стосувалась зміни порядку ліцензування експорту зброї. Якщо раніше цим займалось Мінекономіки Словаччини за схвалення Міністерства закордонних справ та розвідки, то тепер відповідні процедури переходять лише до Міноборони.

Президентка Словаччини стверджувала, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки країни.

Словацька опозиція в законодавчих змінах вбачає конфлікт інтересів, позаяк одне з ключових збройових підприємств країни, ZVS Holding, на 50% належить Міноборони Словаччини. Водночас це ж підприємство вже має розплановані на наступні кілька років замовлення в Україну.

"Реальний вплив (поправки. – Ред.) полягатиме в тому, що ніхто не отримає експортну ліцензію, якщо вона не буде схвалена його бізнес-конкурентом і новим господарем збройової промисловості, міністром оборони Робертом Каліняком", – заявила опозиційна депутатка Вероніка Ремішова.

Як відомо, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує військову допомогу Україні, а також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО. Водночас він обіцяв не блокувати комерційні поставки зброї Києву словацькими компаніями.

До приходу Фіцо до влади Словаччина вже надала Україні військову допомогу на 671 мільйон євро, зокрема усі 13 винищувачів Міг-29, єдину батарею ЗРК С-300, близько 30 бойових машин піхоти БМП і 10 самохідних гаубиць Zuzana-2.