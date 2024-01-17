Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса, где участвовал во Всемирном экономическом форуме, 17 января из-за "критической поломки" его самолета Boeing 737.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Блинкен с сопровождением вылетели из Давоса на вертолетах к самолету, но перед вылетом выяснилось, что борт признан опасным для полетов – там обнаружили утечку кислорода, которую невозможно было устранить.

В конце концов из Брюсселя в Цюрих отправили меньший самолет, который забрал самого госсекретаря в США. Его сопровождение, включая пресс-пул, было вынуждено лететь в Вашингтон коммерческими рейсами.

Это не первый случай, когда ломаются самолеты высокопоставленных чиновников, из-за чего те вынуждены находиться за границей дольше, чем планировали.

Как напоминает Bloomberg, только в прошлом сентябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо застрял в Индии после саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели из-за механической неисправности своего самолета.

А в Германии из-за частых поломок в прошлом году решили ускоренно вывести из эксплуатации самолеты модели А340.