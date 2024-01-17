Держсекретар США застряг у Швейцарії через "критичну" поломку літака

Державний секретар США Ентоні Блінкен не зміг вилетіти з Давоса, де брав участь у Всесвітньому економічному форумі, 17 січня через "критичну поломку" його літака Boeing 737.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Блінкен із супроводом вилетіли з Давосу на гелікоптерах до літака, але перед вильотом з’ясувалось, що борт визнаний небезпечним для польотів – там виявили витік кисню, який неможливо було усунути.

Зрештою з Брюсселя до Цюриха відправили менший літак, який забрав самого держсекретаря до США. Його супровід включно з преспулом був змушений летіти до Вашингтона комерційними рейсами.

Це не перший випадок, коли ламаються літаки високопосадовців, через що ті змушені перебувати за кордоном довше, ніж планували.

Як нагадує Bloomberg, лише минулого вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо застряг в Індії після саміту "Групи двадцяти" в Нью-Делі через механічну несправність свого літака.

А в Німеччині через часті поломки того року вирішили прискорено вивести з експлуатації літаки моделі А340.