В Германии "отправляют на пенсию" правительственные самолеты, которые сорвали визит главы МИД

В Германии решили ускоренно вывести из эксплуатации самолеты для правительственных рейсов модели A340 после того, как неисправность этого самолета сорвала визит главы МИД в страны юго-восточной Азии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Представитель Воздушных сил заявил, что два самолета A340 выведут из эксплуатации "как можно быстрее, то есть в следующие недели".

Изначально планировалось, что их будут использовать до осени или начала 2024 года.

В дальнейшем для полетов немецких чиновников будут использоваться только Airbus A350. В Воздушных силах отметили, что досрочный вывод из эксплуатации указанных самолетов не повлияет на график визитов топ-чиновников.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила недельный визит в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи из-за проблем с самолетом.

Самолет Бербок, направлявшийся в Австралию, был вынужден сбросить топливо и вернуться вскоре после вылета из Абу-Даби второй раз за два дня, поскольку технические проблемы остались.

Это уже не первый случай, когда Бербок сталкивается с проблемами с немецким правительственным самолетом: в середине мая он задержался в Катаре из-за проблем с колесом.