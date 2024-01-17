Норвегия выделяет более 170 млн евро на увеличение оборонного производства, в том числе для Украины

Правительство Норвегии выделяет еще два миллиарда крон (более 170 млн евро) на увеличение производственных мощностей в оборонной промышленности страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении норвежского правительства.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре и министр обороны Бьорн Арилд Грам посетили сегодня завод Nammo в Раусфосс.

"Война в Украине создала ситуацию, когда существует потребность в большом количестве боеприпасов. Поэтому правительство вносит свой вклад мощными мерами, чтобы норвежская оборонная промышленность могла производить больше. Один миллиард крон пойдет на конкретные проекты на заводе Nammo для увеличения производства артиллерийских боеприпасов. Еще один миллиард выделен на другие проекты в норвежской оборонной промышленности", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Ранее правительство выделило около одного миллиарда норвежских крон на увеличение норвежских производственных мощностей через софинансирование так называемых проектов ASAP. Таким образом, общая сумма поддержки производства достигает трех миллиардов норвежских крон.

"Увеличение мощностей в оборонной промышленности является важным как для Украины, так и для обеспечения нашей собственной безопасности. Сейчас мы делаем свой вклад в значительное увеличение производственных мощностей Nammo для удовлетворения потребностей Норвегии, стран-членов Альянса и Украины", – сказал министр обороны Бьорн Арилд Грам.

Правительство профинансирует два миллиарда в рамках программы "Нансен".

Правительство уже осуществило ряд мер, направленных на замену переданных боеприпасов и укрепление норвежских запасов на случай чрезвычайных ситуаций в долгосрочной перспективе. В прошлом году правительство заключило несколько крупных контрактов с производителем боеприпасов Nammo, в том числе крупнейший контракт в истории компании. Норвегия также участвует в Северном проекте по боеприпасам.

Как сообщалось, новое правительство Польши изучает возможности увеличить производство боеприпасов и военной техники, работая над новым пакетом помощи Украине.

Также лидеры основных политических групп Европейского парламента направили письмо Евросовету и странам-членам, в котором призывают сохранять помощь Украине на должном уровне.