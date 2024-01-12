Премьер Ирландии обещает не возвращать беженцев из Украины домой, пока идет война

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что "не может представить" возвращение украинских беженцев, находящихся в Ирландии, на родину до завершения полномасштабной войны с Россией.

Об этом он сказал журналистам 11 января во время визита в частично признанное Косово, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

По словам Варадкара, Европейскому Союзу нужно будет договориться о статусе прибывших из Украины после марта 2025 года, когда истечет срок действия директивы о временной защите.

"Я не могу представить себе возвращение кого-то (из украинских беженцев. – Ред.). в Украину, пока там не будет безопасно, и каждый может убедиться, что там не безопасно... Я не могу представить, что мы сможем это сделать, пока война не закончится", – сказал он.

По мнению премьера Ирландии, все страны ЕС должны продолжать предоставлять людям из Украины убежище у себя.

"Есть части страны (Украины. – Ред.), где война продолжается ежедневно, есть части, которые периодически подвергаются ракетным обстрелам, но я не думаю, что можно сказать, что есть какая-то часть Украины, которая является достаточно безопасной для того, чтобы туда вернуться", – считает он.

По официальным данным, в Ирландию с начала полномасштабного вторжения въехали более 100 тысяч украинцев. Из них около 20 тысяч либо вернулись в Украину самостоятельно, либо выехали в другие страны.

Еще осенью 2022 года правительство Ирландии сообщало, что в стране не хватает мест для расселения украинских беженцев.

На этом фоне в декабре ирландское правительство объявило об отмене специального статуса, предоставленного украинским беженцам, а тем, кто проживает в государственных учреждениях, будут сокращены выплаты с 220 до 38,80 евро в неделю.