Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Европарламент осудил преднамеренные, непрерывные и систематические усилия венгерского правительства, направленные на подрыв основополагающих ценностей ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В резолюции, принятой в четверг 345 голосами "за", 104 "против" и 29 "воздержались", депутаты Европарламента выражают глубокую обеспокоенность дальнейшей эрозией демократии, верховенства права и фундаментальных прав в Венгрии, в частности, из-за недавно принятого так называемого пакета "защиты национального суверенитета", который сравнивают с печально известным российским "законом об иностранных агентах".

Евродепутаты также осуждают действия премьер-министра Виктора Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал важное решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, включая пакет помощи Украине, "с полным неуважением и нарушением стратегических интересов ЕС и принципа искреннего сотрудничества".

ЕС не должен поддаваться на шантаж, подчеркивают они.

Парламент призывает Европейский совет определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС" в соответствии с более прямой процедурой, предусмотренной статьей 7(2) Договора о ЕС.

В резолюции выражается сожаление по поводу решения Еврокомиссии разблокировать до 10,2 млрд евро ранее замороженных средств, несмотря на то, что Венгрия не выполнила необходимых реформ для обеспечения независимости судебной системы.

Кроме того, депутаты Европарламента осуждают системную дискриминационную практику венгерского правительства в отношении академических кругов, журналистов, политических партий и гражданского общества при распределении средств.

Европарламент также ставит под сомнение, сможет ли венгерское правительство выполнять свои обязанности в рамках голосования в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года, предупреждая, что если должность президента Европейского Совета будет вакантной, эти обязанности лягут на премьер-министра Венгрии.

"Евродепутаты просят Совет найти надлежащие решения для смягчения этих рисков и призывают к реформированию процесса принятия решений в Совете, чтобы положить конец злоупотреблению правом вето и шантажу", – заявили в Европарламенте.

Стоит отметить, что резолюции ЕП не имеют обязательного характера.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что около 20 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии будут оставаться замороженными, пока Будапешт не выполнит всех необходимых условий.

Ранее депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.