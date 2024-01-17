Глава Еврокомиссии: Венгрия не получит 20 млрд евро, пока не выполнит условия
Около 20 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии будут оставаться замороженными, пока Будапешт не выполнит всех необходимых условий.
Об этом в среду во время выступления в Европарламенте заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".
Фон дер Ляйен отметила, что в мае прошлого года Венгрия приняла новый закон о реформе правосудия, который учитывает ряд рекомендаций Еврокомиссии. Этот закон, по ее словам, усиливает независимость судебной власти и ограничивает возможность политического вмешательства в судебную систему.
Его принятие было необходимо для того, чтобы Венгрия, по словам главы ЕК, выполнила условия для получения средств из фонда сплоченности.
В то же время около 20 миллиардов евро остаются замороженными для Будапешта, подчеркнула фон дер Ляйен.
"Они приостановлены по причинам, которые включают беспокойство относительно прав ЛГБТИК, академической свободы и права на убежище. Некоторые из них заблокированы в рамках механизма обусловленности. И они будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Венгрия не выполнит всех необходимых условий", – сказала президент Еврокомиссии.
Тем временем в Европарламенте согласовали текст резолюции по Венгрии, который предлагает призвать к лишению ее права голоса в Совете ЕС и к расследованию размораживания Еврокомиссией 10 миллиардов евро для Будапешта в декабре.
Большинство законодателей ЕС заявляли, что решение Еврокомиссии выделить средства Будапешту не основывалось на объективных улучшениях судебной системы Венгрии и верховенства права, как утверждает исполнительная власть ЕС.
Считалось, что это была уступка со стороны Брюсселя перед саммитом ЕС, на котором приняли историческое решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.
Ранее депутат Европейского парламента от Финляндии Петри Сарвамаа предложил применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.