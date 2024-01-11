Финляндия оставляет закрытой границу с Россией еще на месяц

Правительство Финляндии на общем заседании Госсовета приняло решение продлить закрытие КПП на границе с Россией еще на месяц.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, объявила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Ограничения на границе будут действовать до 11 февраля.

"Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", – обосновала решение Рантанен.

Глава МВД подчеркнула, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на россиянах, проживающих в Финляндии, и владельцах паспортов двух стран.

Однако она подчеркнула, что угроза гибридного влияния сохраняется.

Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища.

14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".