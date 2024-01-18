СМИ: Правительство Румынии представило меры в связи с протестами фермеров и дальнобойщиков

Правительство Румынии представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам, чьи протесты против высоких затрат на ведение бизнеса достигли пограничного перехода с Украиной и других регионов страны.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Протесты, продолжающиеся уже более недели, заблокировали автомагистрали и затруднили движение транспорта в регионах. В четверг румынские фермеры второй раз за несколько дней заблокировали пограничный переход с Украиной.

Протесты направлены против высокой стоимости дизельного топлива, страховых тарифов, мер Европейского Союза по защите окружающей среды и давления на внутренний рынок со стороны импортируемых украинских сельскохозяйственных товаров.

Протестующие требуют моратория на выплату кредитов, ускорения выплат субсидий и выделения отдельных линий на пограничных переходах и в черноморском порту Констанца для грузовиков из ЕС и грузовиков из-за пределов Евросоюза, в том числе из Украины.

В четверг премьер-министр Марчел Чолаку представил некоторые из первых мер, согласованных с фермерами и перевозчиками, перед заседанием правительства.

"Мы утверждаем первый пакет мер, согласованный с фермерами и перевозчиками. Очевидно, что протесты были оправданы", – сказал Чолаку.

Меры включают компенсацию в размере 100 евро за гектар и до 280 000 евро фермерам за убытки, понесенные из-за войны в Украине, а также некоторые изменения правил, которых требовали дальнобойщики.

Кроме того, правительство законодательно закрепит эквивалентность водительского удостоверения категорий В и В1 для вождения тракторов, а также решит проблему сельскохозяйственной техники, распространив исключения из регистрации и периодического технического осмотра на категорию тихоходных транспортных средств, благодаря чему технический осмотр сельскохозяйственных транспортных средств или лесного хозяйства можно будет проводить с помощью мобильных лабораторий прямо в фермерских хозяйствах.

Часть протестующих заявляет, что демонстрации будут продолжаться "до тех пор, пока мы не увидим первый закон, который обеспечит решение как можно большего количества проблем, на которые мы указали".

В четверг СМИ сообщили, что мэрия Бухареста одобрила запланированную акцию протеста фермеров и транспортников, которая начнется в воскресенье.

Протесты не координируются централизованно, что препятствует переговорам с коалиционным правительством, которое в этом году должно провести местные, парламентские, президентские и европейские выборы.

Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.