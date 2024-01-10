В ЕС сделали первый шаг для одобрения 50 млрд евро для Украины: Венгрия не блокировала

Обновлено 19:15. Новость была обновлена в соответствии с официальным сообщением Совета ЕС.

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе 10 января достигли частичного соглашения по решению, которое разблокирует выделение Украине 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщило агентство DPA, а также журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк; позже информацию подтвердил Совет ЕС.

Отмечается, что постпреды стран ЕС одобрили "частичный переговорный мандат" по предложению о создании нового единого специализированного инструмента для поддержки восстановления Украины – Ukraine Facility, рассчитанного на четыре года.

Этот мандат не касается вопросов, связанных с бюджетом, в частности общего объема финансирования Ukraine Facility и то, какую долю в нем будут занимать гранты и кредиты. Это будет решаться на переговорах по среднесрочному пересмотру бюджета ЕС.

Предложение, которое позволит Совету ЕС начать переговоры с Европейским парламентом по бюджету, поддержало большинство присутствующих постпредов ЕС за исключением Венгрии. Она, однако, его и не блокировала, подчеркивает Джозвяк.

Но для окончательного разблокирования 50 миллиардов евро для Украины нужно также положительное решение Европейского совета – саммита лидеров ЕС включая венгерского премьер-министра Виктора Орбана – 1 февраля.

Венгрия заявляет, что может снять свое вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

По данным СМИ, Евросоюз готовит "план Б" с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины на случай, если Орбан все же заблокирует основной план.

Смотрите также видеоблог-объяснение "ЕвроПравды" о том, как могут преодолеть вето Орбана.