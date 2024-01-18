Сенат США одобрил законопроект для предотвращения шатдауна, до него менее двух дней

Американские сенаторы в четверг приняли законопроект, призванный предотвратить прекращение работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования – шатдауна, который может наступить уже с субботы, 20 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Законопроект, согласованный ранее обеими палатами американского Конгресса, поддержали 77 сенаторов, против выступили 18. Теперь он должен быть одобрен в Палате представителей, после чего пойдет на подпись Джо Байдену.

Документ предусматривает разные сроки временного финансирования федеральных программ: сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и т.д. будут обеспечены денежными средствами до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, – до 8 марта.

Эта отсрочка – уже вторая с начала нынешнего фискального года в США 1 октября 2023 года – призвана дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, содержащуюся в 12 отдельных законопроектах.

Лидеры Палаты представителей ранее объявили, что они проголосуют за продление финансирования уже к вечеру 18 января (по американскому времени).

Для спикера палаты, республиканца Майка Джонсона, это голосование станет тестом на то, сохраняет ли он поддержку своих однопартийцев – они, в частности представители ультраправого крыла, ранее критиковали недостаточные бюджетные сокращения.

Поскольку законопроект должен быть принят быстро и без дебатов, спикер нижней палаты Конгресса должен заручиться поддержкой двух третьих голосов, что невозможно без поддержки представителей Демократической партии.

Параллельно между американскими законодателями идут дискуссии об одобрении запроса Белого дома на дополнительное финансирование, содержащее средства для Украины. Он задерживается в Конгрессе с октября из-за требований республиканцев усилить защиту южной границы США.