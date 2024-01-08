В Конгрессе США достигли соглашения по расходам для предотвращения шатдауна

Лидеры Палаты представителей и Сената в воскресенье объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.

Об этом сообщило агентство Reuters, информирует "Европейская правда".

Представители Республиканской и Демократической партий договорились об общем уровне федеральных расходов в размере 1,59 триллиона долларов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что эта цифра включает 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные расходы.

В то же время лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в отдельном заявлении отметил, что необоронные расходы составят 772,7 миллиарда долларов.

В то же время, как отмечает агентство, соглашение полностью не снимает угрозу шатдауна, поскольку есть риск, что его не поддержат радикальные представители Республиканской партии в Палате представителей.

Консервативный кокус свободы Палаты представителей уже раскритиковал соглашение о расходах, достигнутое в воскресенье, назвав его "полным провалом".

Если обе палаты Конгресса – Палата представителей, которую контролируют республиканцы, и Сенат, где большинство составляют демократы, – не смогут принять 12 законопроектов, необходимых для полного финансирования правительства, 19 января закончится финансирование федеральных программ, связанных с транспортом, жильем, сельским хозяйством, энергетикой, ветеранами и военным строительством. Финансирование других правительственных сфер, включая оборону, продлится до 2 февраля.

В то же время президент США Джо Байден подчеркнул, что соглашение приблизило страну на шаг ближе к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил американский президент.

В ноябре Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню – этот вопрос рассматривается отдельно.

На прошлой неделе в Белом доме напомнили, что США снова грозит частичное прекращение финансирования правительства.