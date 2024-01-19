Бельгия вскоре присоединится к европейской программе разработки истребителей

Бельгия через несколько недель присоединится к европейской программе разработки истребителей нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сначала в роли наблюдателя.

Как сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда", об этом рассказала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Бельгия будет готова подтвердить статус наблюдателя в программе FCAS через несколько недель", – прокомментировала министр.

Страна со статусом наблюдателя не участвует в принятии решений, но вовлечена в обмен информацией, что помогает подготовиться к дальнейшему сотрудничеству с партнерами.

Через полгода Бельгия может стать полноценным участником программы.

Программа Future Combat Air System (FCAS) – это европейская программа разработки истребителей, над которой работают французская Dassault Aviation, немецкая Airbus и испанская Indra Sistemas. Ее называют одним из крупнейших совместных проектов в оборонной сфере на европейском континенте.

Будущие истребители рассчитывают поднять в небо в 2040 году, чтобы заменять ими более старые Rafale и Eurofighter Typhoons.

Германия и Франция начали работать над программой с 2017 года, Испания присоединилась в 2020 году.

Напомним, в Чехии планируют создать второй в Европе центр подготовки летчиков F-35.

Румыния осенью приняла решение о закупке 32 истребителей F-35, что станет самой дорогой оборонной закупкой в истории страны.