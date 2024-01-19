Бельгія невдовзі приєднається до європейської програми розробки винищувачів

Бельгія за кілька тижнів приєднається до європейської програми розробки винищувачів нового покоління Future Combat Air System (FCAS), спершу у ролі спостерігача.

Як повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда", про це їм повідомила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

"Бельгія буде готова підтвердити статус спостерігача у програмі FCAS за кілька тижнів", – прокоментувала міністерка.

Країна зі статусом спостерігача не бере участі в ухваленні рішень, але залучена до обміну інформацією, що допомагає підготуватися до подальшої співпраці з партнерами.

За пів року Бельгія може стати повноцінним учасником програми.

Програма Future Combat Air System (FCAS) – це європейська програма розробки винищувачів, над якою працюють французька Dassault Aviation, німецька Airbus та іспанська Indra Sistemas. Її називають одним з найбільших спільних проєктів в оборонній сфері на європейському континенті.

Майбутні винищувачі розраховують підняти у небо у 2040 році, щоб замінювати ними старіші Rafale та Eurofighter Typhoons.

Німеччина і Франція почали працювати над програмою з 2017 року, Іспанія приєдналася у 2020 році.

Нагадаємо, у Чехії планують створити другий у Європі центр підготовки льотчиків F-35.

Румунія восени схвалила рішення про закупівлю 32 винищувачів F-35, що стане найдорожчою оборонною закупівлею в історії країни.