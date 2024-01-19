В комитете Бундестага одобрили бюджет на 2024 год, где планировали многомиллиардную помощь Киеву

После недель политических споров по поводу экономии бюджетный комитет немецкого парламента одобрил бюджет на 2024 год с расходами около 476,8 миллиарда евро и новыми займами на общую сумму около 39 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Нижняя палата, Бундестаг, и верхняя палата, Бундесрат, должны принять окончательное решение по бюджету на 2024 год в начале февраля, но его одобрение в бюджетном комитете уже считается решающим этапом на пути к принятию бюджета в парламенте.

"Как коалиционные парламентские группы, мы составляем сбалансированный бюджет, несмотря на различные точки зрения, на фоне многочисленных кризисов и несмотря на сложную отправную точку для этих парламентских дебатов после решения Федерального конституционного суда", – пояснили после встречи министры трех партий правительственной коалиции по вопросам бюджета.

Они отметили социальную справедливость, экономические стимулы, в частности в налоговой политике, инвестиции в защиту климата, укрепление демократии и международной сплоченности, которые отражает бюджет. В то же время, по их словам, субсидии сократят.

Ранее правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро.

Перед этим сообщалось, что правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась дыра в 60 миллиардов евро.