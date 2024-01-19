Конгресс США одобрил законопроект для предотвращения шатдауна и направил его Байдену

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании федерального правительства до начала марта и предотвращении его частичного закрытия, отправив его на окончательное утверждение президенту Джо Байдену.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

За законопроект проголосовали 314 голосов, против – 108 законодателей, среди которых – 106 республиканцев и двое демократов.

Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон может столкнуться с критикой со стороны жестко настроенных членов своей партии, которые выступают против таких законопроектов о временном финансировании без глубокого сокращения расходов.

Аналогичное недовольство привело прошлой осенью к отставке его предшественника Кевина Маккарти.

Ранее законопроект, призванный предотвратить приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования – шатдауна, принял Сенат США.

Законопроект, согласованный ранее обеими палатами американского Конгресса, поддержали 77 сенаторов, против выступили 18.

Документ предусматривает разные сроки временного финансирования федеральных программ: сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и т.д. будут обеспечены средствами до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, – до 8 марта.

Эта отсрочка – уже вторая с начала нынешнего фискального года в США 1 октября 2023 года – призвана дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, содержащееся в 12 отдельных законопроектах.

Параллельно между американскими законодателями идут дискуссии об одобрении запроса Белого дома на дополнительное финансирование, который содержит и средства для Украины. Он задерживается в Конгрессе с октября из-за требований республиканцев усилить защиту южной границы США.