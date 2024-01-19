В Польше перевернулся автобус с украинцами, три человека в больнице
Пятница, 19 января 2024, 12:30
В Люблинском воеводстве Польши поздно вечером в четверг потерпел аварию автобус с гражданами Украины, трое из них госпитализированы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
ДТП произошло недалеко от границы с Украиной – в районе населенного пункта Вишнице на региональной дороге №812. В автобусе ехали 26 человек, за рулем был 63-летний водитель.
По предварительным выводам полиции, на повороте автобус занесло, после чего он проломил ограничительный барьер на обочине и перевернулся на правый бок, ударившись в дерево.
После аварии трех пассажиров госпитализировали, среди них 80-летняя женщина.
Других пассажиров автобуса временно приютили в Вишнице, пока их не забрал другой автобус.
Проверка показала, что водитель был трезв. В полиции предполагают, что он ехал быстрее, чем следовало при сложных условиях на дороге.
На прошлой неделе один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в Великопольском воеводстве.
В другом ДТП в Польше 31 декабря погибли трое украинцев.