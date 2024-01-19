Трамп выступил против соглашения по границе, от которого зависит помощь Украине

Бывший президент Трамп бросил вызов лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу и его команде, призывая законодателей-республиканцев отвергнуть компромисс по безопасности границ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Трамп заявил, что республиканцы должны сказать "нет" любой сделке, которая не содержит "всего необходимого" для остановки потока мигрантов, и это послание явно оказывает давление на нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы он придерживался этой линии. Джонсон находится под давлением со стороны Республиканской партии Сената и Белого дома, которые требуют от него согласиться на готовящееся в Сенате соглашение.

Члены руководящей команды Макконнелла немедленно выступили против того, что выглядело как попытка Трампа сорвать сделку с Сенатом.

"Это не поможет", – заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, второй по рейтингу лидер Республиканской партии в Сенате.

Тьюн утверждает, что сенатский пакет по безопасности границы и Украины – это лучший шанс для республиканцев остановить поток мигрантов, который только в декабре превысил 300 тысяч человек, что является рекордным месячным показателем за всю историю.

"Там есть ряд пунктов, которые являются хорошей, консервативной политикой в отношении границ, которую мы пытались воплотить в жизнь годами", – сказал он.

Трамп раскритиковал будущее соглашение Сената по границе в своей соцсети Truth Social.

"Я не думаю, что мы вообще должны заключать соглашение о границе, если мы не получим ВСЕ необходимое, чтобы остановить ВТОРЖЕНИЕ миллионов и миллионов людей, многие из которых приехали из неизвестных частей мира, в нашу некогда великую страну, которая вскоре снова станет великой!" – написал он.

Трамп нацелил свою кампанию давления на Джонсона и республиканцев в Палате представителей, которые могут сорвать любое соглашение по финансированию Украины и безопасности границ, которое пройдет через Сенат.

В среду Джонсон заявил в интервью Fox News, что он часто разговаривает с Трампом о пограничном кризисе.

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.