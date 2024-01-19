Байден подписал закон, чтобы избежать шатдауна

Президент США Джо Байден 19 января подписал закон, который позволит федеральному правительству избежать шатдауна со следующего дня и даст время для утверждения постоянного федерального бюджета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ предусматривает различные сроки временного финансирования федеральных программ: сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и т.д. будут обеспечены средствами до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, – до 8 марта.

В течение 18 января его поддержали Сенат и Палата представителей.

Эта отсрочка – уже вторая с начала нынешнего фискального года в США 1 октября 2023 года – призвана дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, содержащееся в 12 отдельных законопроектах.

Параллельно между американскими законодателями идут дискуссии об одобрении запроса Белого дома на дополнительное финансирование, который содержит и средства для Украины. Он задерживается в Конгрессе с октября из-за требований республиканцев усилить защиту южной границы США.