G7 поддерживает создание Палестинского государства для решения конфликта на Ближнем Востоке

Лидеры стран "Группы семи" по итогам виртуального саммита в среду подтвердили поддержку решения арабо-израильского конфликта, очередная эскалация которого продолжается с 7 октября, на основе существования двух государств – Израиля и Палестины.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7, которое цитирует "Европейская правда".

Руководители государств "Группы семи" в очередной раз осудили действия террористической группировки ХАМАС, которая напала на Израиль, потребовали от нее освобождения всех заложников и повторили призыв к гуманитарному перемирию и защите гражданского населения.

Они отметили готовность работать для создания условий для "устойчивых долгосрочных решений" для сектора Газа и возвращения к "более широкому мирному процессу".

"Мы и дальше привержены созданию Палестинского государства в рамках решения о двух государствах, которое позволит как израильтянам, так и палестинцам жить в условиях справедливого, длительного и безопасного мира", – говорится в заявлении.

В то же время лидеры G7 осудили рост насилия на Западном берегу реки Иордан со стороны израильских поселенцев против палестинцев, призвав привлечь их к ответственности, и предостерегли региональные силы от дестабилизации ситуации.

Ранее о необходимости активизировать усилия по решению арабо-израильского конфликта и созданию Палестинского государства говорили и в Европейском Союзе.

А по данным СМИ, администрация президента США несколько недель подряд разрабатывает многоэтапный план послевоенного урегулирования на Ближнем Востоке, который предусматривает, что обновленная Палестинская национальная администрация в будущем возьмет под свой контроль сектор Газа.