Министр культуры Словакии отменила запрет на сотрудничество с РФ и Беларусью

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова позволила ранее запрещенное сотрудничество с РФ и Беларусью в сфере культуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Pravda.sk.

Решение о запрете любой коммуникации или сотрудничества с Россией и Беларусью было принято в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину тогдашним словацким министром культуры Натальей Милановой.

Сейчас в распоряжении издания оказался указ действующего министра от 12 января, который отменяет этот запрет. Решение вступило в силу с 15 января.

"В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны расплачиваться за это", – говорится в комментарии Шимковичовой изданию.

СМИ ранее обращали внимание, что Мартина Шимковичова сделала 28 ошибок в кандидатском заявлении на 36 строк.

А до недавнего времени в Минкульте Словакии работал чиновник, который предлагал провозгласить Иисуса Христа королем Словакии.