Британия запретила "Хизб ут-Тахрир" из-за поддержки антисемитизма

Великобритания с 19 января внесла движение "Хизб ут-Тахрир" в перечень запрещенных организаций, что делает принадлежность к ней или призывы к ее поддержке уголовным преступлением в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подготовленное Министерством внутренних дел Британии решение о запрете "Хизб ут-Тахрир" как террористической организации на этой неделе одобрил парламент страны, и с пятницы оно вступает в силу.

В соответствии с ним, принадлежность к "Хизб ут-Тахрир" или призывы к поддержке группы являются уголовным преступлением, предусматривающим наказание в виде лишения свободы сроком до 14 лет, а также возможный штраф.

Британское МВД объясняло, что организация является антисемитской, активно пропагандирует и поощряет терроризм, в частности поддерживая нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Теперь "Хизб ут-Тахрир" находится в списке запрещенных в Британии организаций вместе с 79 другими организациями.

"Хизб ут-Тахрир", которая базируется в Ливане, действует в более чем 30 странах, в том числе США и Канаде. После начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС группировка организовывала митинги в Лондоне вместе с пропалестинскими маршами.

Группа уже запрещена в Германии, Египте и Пакистане, а в 2021 году Австрия запретила ее символику. В России якобы принадлежность к "Хизб ут-Тахрир" стала основанием для репрессий против крымскотатарских активистов.