Два человека погибли после схода лавины в Италии

В Италии два человека погибли в результате схода лавины в воскресенье в Валь-Формацца, долине в пьемонтской провинции Вербано-Кузио-Оссола.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Лавина сошла между озером Тоджия и перевалом Сан Джакомо, на высоте около 2200 метров, недалеко от швейцарской границы.

Около полудня тревогу забили охранники дамбы озера Тоджия, которые сообщили, что видели двух людей, которых накрыло лавиной. Добравшись до места схода лавины, они начали начальные поиски с помощью "Артвы", прибора для поиска людей, попавших под лавину, но безрезультатно.

Позже спасатели вытащили тело одной из жертв из снега, тело другого погибшего человека нашли в озере. – Погибшие – 30-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Они были на экскурсии на снегоступах, когда сошла лавина.

Напомним, на этой неделе в результате схода лавины в Финляндии также погибли два человека.

В конце декабря в результате схода лавины на горе Монблан во Франции погибли двое лыжников, еще один пострадал.